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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدنيا بتروح لاتنين.. رسالة غامضة من كهربا عبر انستجرام

صدى البلد

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا :الدنيا بتروح لاتنين، واحد بيسعي اوي ليل نهار وبيحاول وبيعافر ،وواحد نيتة حلوة و قلبه راضي و بيساعد باللي في ايدة ،الاول عدل ربنا و التاني رحمة ربنا .

من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

كهربا ازمة محمود كهربا - الأهلي الأهلي و سيمبا التنزاني

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