الدنيا بتروح لاتنين.. رسالة غامضة من كهربا عبر انستجرام

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا :الدنيا بتروح لاتنين، واحد بيسعي اوي ليل نهار وبيحاول وبيعافر ،وواحد نيتة حلوة و قلبه راضي و بيساعد باللي في ايدة ،الاول عدل ربنا و التاني رحمة ربنا .

من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏