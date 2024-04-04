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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رفع رسوم كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس بداية من العام القادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت مديريات التربية والتعليم ، خطابا رسميا من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، أعلن خلاله صدور قرار رسمي برفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس لـ 10 جنيهات بدلا من 1 جنيه وذلك بداية من العام الدراسي 2024 - 2025 .

المستندات المطلوبة لإستخراج كارنيه التأمين الصحي للطلاب

1 -كشف معتمد بختم المدرسة بأسماء الطلبة المسددة لقيمة المصروفات الدراسية وحصة التأمين الصحي 

2 -عدد 2 صورة فوتوغرافيه لكل طالب

خطاب رسمي 

خطوات استخراج كارنيه التأمين الصحي

1 -يقوم مندوب من المدرسة أو الزائرة الصحية إن وجدت بالذهاب لأقرب وحدة صحة مدرسية أو منطقة طبية بكشف الأسماء المعتمد من المدرسة بأسماء الطلبة وتسليمه لمسئول إصدار البطاقات. 

2 -يقوم مسئول إصدار البطاقات بإعتماد وختم عدد الكارنيهات المطابق للكشف المعتمد والوارد من المدرسة بختم المنطقة والفرع وتسليم العدد نفسه من البطاقات الصحية مع هذه الكارنيهات.

ويمنح قانون التأمين الصحي على الطلاب، عدداً وفيراً من المزايا والخدمات للطلاب، تتمثل في :

1- الخدمات الصحية الوقائية وتشمل: 

(أ‌) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم. 

(ب‌) التحصين ضد الأمراض. 

(جـ) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة. 

( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة. 

(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة. 

(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب. 

(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.

 وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. 

2- الخدمات العلاجية والتأهيلية وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة: 

(أ‌) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة. 

(ب‌) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان. 

(جـ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية. 

(د) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى. 

(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج. 

(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

 وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

الفئات التي يسري عليها قانون التأمين الصحي

ونص القانون على أن ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:

- أطفال رياض الأطفال.

- طلاب مراحل التعليم الأساسي.

- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.

- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.

- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.

- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.

- طلاب المعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري  أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.

التربية والتعليم التأمين الصحي المدارس التامين كارنيه التأمين الصحي

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