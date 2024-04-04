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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تعطل الكهرباء عن محطة زابوريجيا بأوكرانيا.. وتكشف وضع مستوى الإشعاع

زابوريجيا النووية
زابوريجيا النووية

أعلنت الإدارة التي تسيطر عليها روسيا، لمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن خط الطاقة عالي الجهد الذي يزود المحطة قد تعطل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المحطة ليست قيد التشغيل ولكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة موادها النووية.

وبدورها، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة، إنرجواتوم، إن خط الطاقة الرئيسي الذي تبلغ طاقته 750 كيلوفولت، الذي أعاده المهندسون الأوكرانيون مؤخرا، لا يزال يعمل.

والمفاعلات الستة في محطة زابوريزجيا، التي تسيطر عليها روسيا وتقع بالقرب من الخط الأمامي للحرب في أوكرانيا، ليست قيد التشغيل ولكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على موادها النووية باردة ومنع وقوع حادث كارثي.

وقالت الإدارة الروسية على تيليجرام إنه يجري التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي،وأنها لم تسبب أي تغيير في مستوى الإشعاع.

وقالت إن المشكلة كانت مع خط إمداد الطاقة عالي الجهد "فيروسبلافنايا" بقدرة 330 كيلوفولت. وهذه نسخة احتياطية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم استعادتها في منتصف الشهر الماضي بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وتعطل خط الطاقة الرئيسي "دنيبروفسكايا" بقدرة 750 كيلو فولت لمدة خمس ساعات تقريبا في 22 مارس مما يسلط الضوء على ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "مخاطر على السلامة والأمن النوويين" من الحرب الروسية الأوكرانية.

واتهمت كل من روسيا وأوكرانيا الآخر في أوقات مختلفة بقصف محطة زابوريجيا، وهو الأكبر في أوروبا.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عانت المحطة النووية من ثماني حالات من انقطاع كامل للطاقة خارج الموقع في الأشهر ال 19 الماضية، مما أجبره على الاعتماد على مولدات الديزل في حالات الطوارئ.

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