بكوب سميد.. طريقة عمل المعمول الاقتصادي

يعد المعمول أحد وصفات العيد التي يعشقها الكثير، ولذك نقدم لكي اليوم طريقة عمل المعمول بالسميد.

مكونات العجينة

2 كوب سميد.

كوب دقيق.

كوب زبدة غير مملحة مذابة.

½ كوب حليب دافئ.

6 ملاعق كبيرة سكر.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

أنواع الحشوات:

تمر.

فستق حلبي.

جوز (عين الجمل).

الخطوات لتحضير المعمول بالسميد

طريقة عمل العجينة

أحضر وعاء كبير.

أضيفي السميد والدقيق، واخلطهما معًا لمدّة دقيقة.

أضيفي الزبدة، واخلطها مع الدقيق والسميد جيدًا.

أضيفي الحليب والبيكنج بودر والفانيليا والسكر.

امزجي المكونات معًا بسرعة منخفضة.

غطّيها بغلاف بلاستيكي.

ضعيها في الثلاجة من 20-60 دقيقة.

طريقة عمل المعمول بالسميد

أخرجس العجينة من الثلاجة.

اصنعي منها 24 كرة متساوية في الحجم.

افردي الكرات، وضع الحشوة داخلها في المنتصف.

أغلقي الكرة جيدًا، وضعها في قالب تحضير المعمول.

اضغطي على الكرة برفق لتأخذ شكل القالب.

اضغطي برفق بحافة القالب على سطح صلب.

ضعي يدك تحت القالب لتمسك قطعة المعمول.

طريقة طهي المعمول بالسميد

سخني الفرن إلى درجة حرارة 190 مئوية.

أحضري صينية مناسبة للخَبز، وبطنها بورق الزبدة.

رتب قطع المعمول داخلها، واترك مسافة بين القطع.

اخبزيها على الرف الأوسط من الفرن لمدّة 20 دقيقة.

أخريجها من الفرن، وضعها جانبًا حتى تبرد تمامًا.

