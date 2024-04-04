موعد مباراة الزمالك وفيوتشر.. وقناة مفتوحة تنقل اللقاء

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر يوم الأحد المقبل 7 إبريل 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك وفيوتشر هي قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وسيكون بإمكان الجماهير متابعة هذه المواجهة المثيرة عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، حيث ستقوم القناة بنقل اللقاء الحاسم بشكل مباشر.

يدخل الزمالك المباراة بقيادة مدربه البرتغالي جوزية جوميز، بينما يقود فيوتشر مدربه تامر مصطفي.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

في لقاء الذهاب الذي أُقيم الأحد الماضي في ملعب السلام، نجح الزمالك بقيادة مدربه جوزيه جوميز في تحقيق فوز مهم بنتيجة ٢-١، بعد أن كان متأخراً بهدف.

وأحرز هدفي الزمالك في ذلك اللقاء اللاعب حمزة المثلوثي وأحمد مصطفى زيزو، مما يمنح الفريق الأبيض موقعاً مريحاً قبل لقاء الإياب.

ومن المتوقع أن يسعى الزمالك للحفاظ على النتيجة والتأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي الكونفدرالية، لتعزيز آماله في المنافسة على اللقب القاري هذا الموسم.