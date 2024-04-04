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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي: رمضان لم يخطئ والبعض يكيل بمكيالين بين عاشور وصبحي

شريف إكرامي
شريف إكرامي

أثارت تصريحات شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، حول عودة رمضان صبحي للأهلي واعتذاره عن الانتقال لبراميدز، جدلًا واسعًا بين جماهير الناديين.

ففي تصريحات إعلامية، قال إكرامي:

  • أن رمضان صبحي لا يجب أن يعتذر للأهلي لأنه لم يخطئ في رموزه.
  • أن صبحي لم يسب رموز الأهلي، على عكس إمام عاشور الذي سب رموز النادي بفيديوهات مصورة.
  • صبحي اختار بيراميدز فقط ومن حق الجماهير أن تغضب .
  • البعض يكيل بمكالين بين رمضان صبحي وإمام عاشور.

واجهت تصريحات إكرامي انتقادات من جماهير الأهلي، الذين اعتبروا أن صبحي أخطأ في حق النادي بانتقاله لبراميدز.

بينما دافع بعض جماهير الزمالك عن صبحي، مؤكدين على حقه في اختيار النادي الذي يريده.

وإليك بعض النقاط التي توضح وجهة نظر كل طرف:

وجهة نظر جماهير الأهلي:

  • يرى بعضهم أن صبحي خان الأهلي بانتقاله لبراميدز، خاصة بعد تصريحاته السابقة عن حبه للنادي.
  • يعتقد آخرون أن صبحي لم يحترم تاريخه مع الأهلي، وكان يجب عليه أن يعتذر عن الانتقال لبيراميدز في حالة ما ارد العودة للقلعة الحمراء.

مقارنة صبحي بامام عاشور:

  • يري إكرامي أن رمضان صبحي لم يفعل الجرم الذي يجعله لا يعود للأهلي، فهو لم يشكو الأهلي ولم يدخل في خلاف مع النادي ولم يتم تصوير في فيديو يسب النادي الأهلي ورموزه “ صالح سليم وحسن حمدي ” علي غرار ما فعل إمام عاشور.

في النهاية، يبقى قرار عودة صبحي للأهلي بيد إدارة النادي، بينما ستظل تصريحات إكرامي موضع جدل بين جماهير الناديين.

رمضان صبحي حارس مرمى بيراميدز عودة رمضان صبحي للاهلي شريف إكرامي امام عاشور

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