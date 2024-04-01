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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

صدى البلد

قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم، إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية. 

جاء نص الخطاب كالتالي: “بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك”. 

وأضاف خطاب الأهلي "مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا).

الأهلي والزمالك الأندية المحترفة المملكة العربية السعودية بطولة الدوري رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم

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