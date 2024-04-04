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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي ضحايا حادث الغربية ينتظرون استلام جثامينهم.. صور

أسر ضحايا حادث الغربية
أسر ضحايا حادث الغربية

شهد محيط مشرحة جامعة طنطا منذ قليل حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات من أبناء قرية كتامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية انتظارا لاستلام جثامين 5 ضحايا من أسرة واحده ماتوا غرقا أثناء استقلالهم سيارة سوذوكي حال انقلابها في مياه ترعه القاصد الملاحية بنطاق مركز طنطا .

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بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يق.تل نجارا في طنطا


وكان طريق ترعة القاصد  الملاحية "طنطا _ محلة منوف" بمحافظة الغربية شهد صباح اليوم واقعة مصرع 5 أشخاص مصرعهم  جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحه بمنطقة الاستاد في نطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية كما تم  نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بوث غ  حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة علي طريق طنطا- محلة منوف بمنطقة الإستاد في نطاق مدينة طنطا.

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محافظ الغربية وصناع الخير يسلمان مساعدات مالية لـ25 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية

وكشفت التحريات الأمنية  انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمنطقة الاستاد بطنطا ومصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وليد محمد إسماعيل حسام الدين -13 سنة - توقف بالقلب والتنفس ورامي إبراهيم أحمد الصاوي -37 سنه- توقف بالقلب والتنفس وشوقي محمد إسماعيل حسام الدين 35 سنة -ومحمد وليد محمد اسماعيل  -7 سنوات- وإبراهيم محمد صبري البرلسي-17 سنة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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الأسر والعائلات أجهزة الأمنية 5 أشخاص الأجهزة الامنية حادث انقلاب سيارة طنطا بمحافظة الغربية طنطا الجامعي

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