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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب: عقيدة الجيش المصري بضرورة استمرار التفوق لضمان تأمين حدود البلاد

خالد طنطاوى عضو مجلس
خالد طنطاوى عضو مجلس النواب

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مقالى المفكر الخبير الاستراتيجى الكبير اللواء الدكتور سمير فرج المنشورين بجريدة الأهرام عن تصدر الجيش المصري للمركز الأول عربياً وأفريقياً في تصنيف جيوش العالم وفق مؤشر جلوبال فاير باور بمثابة دليل قاطع على الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الأمن القومى المصرى والعربى والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.


ووجه " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للواء الدكتور سمير فرج على تحليله الرائع والمتميز حول العناصر الأساسية، التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الجيوش وتحديد مراكزهم على مستوى العالم كله معلناً اتفاقه التام والمطلق لرؤية اللواء الدكتور سمير فرج حول عوامل التقييم التي أضيفت خلال السنوات الخمس الماضية وهو قدرة الدولة بجيشها على محاربة الإرهاب أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم بأسره، وتُكلف الجيوش الحديثة بالتصدي لها، فتضطر لمقاتلة عدو لا تراه، ولا تستطيع، في كثير من الأحيان من استخدام القوة النيرانية أو الدبابات والعربات المدرعة، مما يدفع الجيوش، في قتالها للميليشيات الإرهابية، للاعتماد على القوات الخاصة، أو "قوات النخبة" كما يُطلق عليها مشيداً بما تناوله اللواء الدكتور سمير فرج فى رؤيته المهمة والواضحة حول قدرة الدولة على التصنيع الحربي.


كما أعلن النائب خالد طنطاوى اتفاقة التام مع تأكيد اللواء الدكتور سمير فرج بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدا جهداً كبيراً، منذ أن كان وزيراً للدفاع، حيث وكل مهمة تطوير جميع المصانع الحربية للواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى عليه رحمة الله الذي لم يدخر جهداً في إنجاز المهمة بالتعاون مع روسيا البيضاء، لنبدأ عصر إنتاج الأسلحة المشتركة بالتعاون مع دول أخرى، مثل الفرقاطات الألمانية، التي يتم تصنيعها، حالياً، في الترسانة البحرية المصرية، والمدفع الكوري في أحد المصانع الحربية
واعتبر النائب خالد طنطاوى تأكيد اللواء الدكتور سمير فرج فى رؤيته على أن عقيدة الجيش المصري، بضرورة استمرار التفوق، لضمان تأمين حدود البلاد، وأمنها القومي، ومقدرات شعبها العظيم بمثابة دليل قاطع على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال وستظل الدرع والسيف لمواجهة أى مخاطر تواجه الأمن القومي المصرى مطالباً من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة بطبع مقالى اللواء الدكتور سمير فرج لتوزيعهما على تلاميذ وطلاب المدارس والجامعات ومراكز الثقافة والشباب والرياضة والأندية الرياضية حتى يستفيد ابنائنا من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والشباب المتردد على مراكز الثقافة والشباب والرياضة من مثل هذه الملفات والقضايا المهمة.

خالد طنطاوى لجنة الدفاع مجلس النواب جريدة الاهرام الجيش المصري

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