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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو يكشف مفاجأة عن دفوعها في المحكمة|فيديو

المستشار شعبان سعيد
المستشار شعبان سعيد

كواليس ومفاجآت كشفها المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، وذلك أثناء حوار صحفي لـ موقع صدى البلد عن مسلسل نعمة الأفوكاتو.

المستشار القانوني لـ نعمة الأفوكاتو يكشف تفاصيل

وقال شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو في تصريحات لـ موقع صدى البلد، أن مخرج المسلسل كان يجهز أوراق عليها لوجو نعمة أبو علب المحامية، ولما كانت تحضر مي عمر في المحكمة وتقوم بالدور كمحامية كنت أكتب لها أوراق ودفوع حقيقية قد تمر عليها الكاميرا أو لا.

وتابع شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، وحينما كانت تعمل في قضية قتل كانت تحصل على كتب في قضايا قتل عشان الكاميرا لما تمر عليهم، في أول حلقة لما قالولها انتي محتاجة توكيل قالت لهم توكيل أيه أنا هحضر معاهم بكرة مش محتاجة توكيل.

واستكمل “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى. 

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