عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خفاش خلص على كولا .. الأم المكلومة تكشف تفاصيل جريمة رمضان

صدى البلد

كشفت والدة أحمد الشهير باسم كولا والذى قتل بسبب مشاجرة فى منطقة المعصرة تفاصيل جريمة قتله بعد فض المشاجرة.

وقالت والدة أحمد كولا ان نجلها استيقظ وهو صائم على صوت مشاجرة فى الشارع وعلى الفور قام بالنزول لفضها .

txt

بقيمة 67 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

txt

بتستغل الفتيات .. القبض على بطلة فيديوهات التيك توك

وأضافت والدة كولا ان بعد فض المشاجرة قام احد طرفيها وهو الملقب بخفاش بتحضير سلاح ابيض خنجر لقتل ابنها .

وأكدت ان خفاش قتل نجلها بالخنجر بالشارع وذلك لأنه فض المشاجرة.

قرر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة ، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سائق أثناء فض مشاجرة بالمعصرة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة وقتيل، لينتقل رجال الأمن إلى المكان، لفحص البلاغ الذي ورد إلى شرطة النجدة، لتجد جثة المجني عليه وتقبض على المتهم، فتحرر محضرا وتحيله إلى النيابة.

وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة: إنه تشاجر مع المجني عليه وآخرين أمام محطة مترو المعصرة في حلوان، وتصادف مرور المجني عليه في الشارع، وهو يعمل سائق على توكتوك يمتلكه، وحاول التدخل لفض المشاجرة، إلا أنه أصيب بطعنة نافذة، كما أنه يعرف المجني عليه وتربطه علاقة ليست قوية، ولكنه لم يقصد قتله، وأصيب نتيجة ضربة طائشة تفادها الطرف الآخر، فأصابت المجني عليه، مما أدي إلى وفاته في الحال، بعد إصابته بنزيف حاد، ولم يتم إسعافه سريعا.

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليه "أحمد. إ" سائق توكتوك، إن ابنها يخرج كل يوم في الصباح للبحث عن رزقه، فهو يعمل على مركبة التوكتوك التي يمتلكه، كما أنه هادئ الطباع، ولا يعرف طريق الخناقات والمشاكل، يخرج صباحا ليعود ليلا، بعد انتهاء عمله على التوكتوك، كما أنه لم ترى ما حدث، ولكن شهود العيان من الحاضرين للمشاجرة حكوا لها تفاصيل ما حدث، موضحة أن نجلها كان يسير بالتوكتوك الخاص به، وتفاجئ بوجود مشاجرة في الشارع لأشخاص يعرف بعضهم فتدخل لفضها مع بعض المواطنين، ولم يكن يعرف أنها ستكون نهايته، موضحة أن المجني عليه تدخل لفض المشاجرة، فأصيب بطعنة نافذة في الصدر، لتوجه اتهاما إلى الشاب المتهم بالتخلص من نجلها وقتله، حيث أنه من المسجلين خطر، ولديه سجل جنائي، كما أنه شقيق أيضا مسجل خطر، وبعض أفراد الأسرة لديهم معلومات جنائية.

المجني عليه جثة المجني عليه جريمة رمضان جريمة قتل جديدة رجال الأمن سائق توكتوك شرطة المعصرة فض مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار الفن| صلاح عبد الله يفتح خزائن أسراره .. الحشاشين وحق عرب يتنافسان على صدارة الأعلى مشاهدة

خفاش خلص على كولا .. الأم المكلومة تكشف تفاصيل جريمة رمضان

فرصتك الأخيرة .. موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج| الحق اشتري

الحبس 3 سنوات لمسئولين في إحدى شركات الاتصال لتسريب بيانات العملاء

الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

من سهرة حمراء لجريمة قتل.. نص منطوق الحكم في قضية الجنرال اليمني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير اللى عارفينها.. أطعمة تعالج تساقط الشعر وتزيد قوته

ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

هل هناك علاقة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول بتساقط الشعر ؟

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

فيديو

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ