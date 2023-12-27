عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في المعصرة.. عاطل ينهي حياة جاره بسبب لهو الأطفال

المتهم
المتهم

شهدت منطقة المعصرة جريمة قتل عندما تعدي عاطل على آخر بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق .

 

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل رخام مقيم بدائرة القسم متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة.

 

بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم عاطل مقيم بدائرة القسم بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" أدت إلى إصابته والتي أودت بحياته تم ضبط المتهم ، وبحوزته سلاح أبيض .

واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل القاهرة جثة عامل جريمة قتل جريمة قسم شرطة المعصرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

موضوعات متعلقة

سيدة تستعين بـ 3 أشخاص لاحتجاز كهربائي سيارات بسبب خلافات مالية

4 أيام.. غلق محاور حيوية بمدينة نصر بسبب المونوريل |تفاصيل

الداخلية: ضبط 1712 مخالفة ملصق إلكتروني و570 عدم ارتداء خوذة

القبض على 3 تجار مخدرات عثر بحوزتهم على 8 كيلو حشيش وفودو

أمن القاهرة يكشف ملابسات جرائم سرقة ويضبط الجناة

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط موظف مقاولات بحوزته حشيش

اليوم .. النيابة الإدارية تستقبل المتقدمين لوظيفة معاون | تفاصيل

قبل السفر.. تعرف على حالة الطرق الصحراوية في أجواء الشبورة المائية

ترشيحاتنا

هشام آمنة: 410,3 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير»

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

عضو بالكنيست يهاجم نتنياهو بشدة: يجب احترام الاتفاقات

رسالة عاجلة بشأن تحركات إسرائيل.. لهذه الأسباب يزور ملك الأردن القاهرة

سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة ناحل عوز الإسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ