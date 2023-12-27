في المعصرة.. عاطل ينهي حياة جاره بسبب لهو الأطفال

شهدت منطقة المعصرة جريمة قتل عندما تعدي عاطل على آخر بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل رخام مقيم بدائرة القسم متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة.

بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم عاطل مقيم بدائرة القسم بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" أدت إلى إصابته والتي أودت بحياته تم ضبط المتهم ، وبحوزته سلاح أبيض .

واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.