«التكنولوجيا والترجمة» عنوان مؤتمر كلية اللغات بجامعة الأزهر أبريل الجاري

تعقد كلية اللغات والترجمة بنين بالقاهرة مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان: «التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات: آفاق وتحديات»، في يومي: الأحد والاثنين الموافقين ٢١_٢٢ من شهر إبريل الحالي، في تمام التاسعة صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ صرح بذلك الدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة رئيس المؤتمر.

«التكنولوجيا والترجمة» عنوان مؤتمر كلية اللغات بجامعة الأزهر إبريل الحالي

وأوضح عباس أن المؤتمر السنوي للكلية يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأعلن عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلى تحليل وتقييم طرق وأساليب استخدام التطبيقات التكنولوجية في تعليم اللغات والترجمة والمشكلات التي تواجهها في الترجمة وتعليم اللغات والإسهام في تقديم حلول لها، إضافة إلى الوقوف على واقع تعليم اللغات والتحديات التي تواجه متعلمِيها، وكذا إتاحة الفرصة للباحثين في مجال التكنولوجيا والترجمة للتحاور وتبادل المعارف والخبرات والتجارب العملية.

وأضاف عباس أن المؤتمر يتضمن خمسة محاور رئيسة، هي: فرص وتحديات الترجمة في عصر التكنولوجيا كترجمات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، وتوظيف التكنولوجيا في تعلم اللغات الأجنبية، وانعكاسات العالم الرقمي على القضايا الراهنة لتعلم اللغات، والطرق المستحدثة في تدريس الترجمة، والترجمة والتواصل بين الثقافات.

يترأس المؤتمر الدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، ويتولى أمانته العامة الدكتور محمد مدبولي أمين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرره الدكتور محمد سالم يوسف، رئيس قسم اللغة الألمانية وآدابها، وبتنسيق كل من : الدكتور خالد عبد اللطيف، والدكتور رضا حامد، والدكتور صالح شبل.