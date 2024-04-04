تمثيل مشرف لطلاب صيدلة الأزهر في مؤتمر جامعة أسيوط

شارك وفد من طلاب كلية الصيدلة جامعة الأزهر في المؤتمر السنوي EPSF 23rd Symposium، الذي يجمع طلاب كليات الصيدلة من مختلف الجامعات المصرية؛

صرح بذلك الدكتور أحمد الشافعي، المشرف الأكاديمي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر الذي نظمته جامعة أسيوط كان برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الذي أظهر دعمه الكبير لتطوير القطاعين: الصحي والتعليمي.

واستقبل الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الفرق المشاركة من مختلف الجامعات المصرية، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز المهارات العملية والنظرية لطلاب الصيدلة.

وأوضح الشافعي أنه شارك الطلاب في النسخة الـ23 من المؤتمر، وقدموا تقريرًا بجميع أعمال الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بالجامعة أمام ممثلي أكثر من 37 كلية صيدلة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وقد عقدت أثناء المؤتمر عديد من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى تطوير طالب الصيدلة، وتزامنًا مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP)، مما يؤكد على الأهمية البالغة لهذه الفعاليات في مسيرة التعليم والتطوير المهني، مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب الصيدلة في المؤتمر تجسد تطلعاتهم للتميز العلمي والاجتماعي، وتحقيق رسالة الكلية في خدمة المجتمع وتطوير العلوم الطبية، وتأتي هذه المشاركات في إطار جهود الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين، والدكتور عبد السلام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي، المشرف الأكاديمي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر.

وأشار الشافعي إلى أن الطالب يوسف محيي، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر، والمقيد بالفرقة الرابعة، قام بتقديم التقرير الخاص بجميع الأنشطة والفعاليات التي أقيمت بنجاح والتي من ضمنها مؤتمر "خطوة على الطريق" والتي تمت استضافته خلال إجازة منتصف العام من هذه السنة، لافتًا إلى أن هذه المشاركات العلمية تسهم في توسيع آفاق الطلاب وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، مما يؤثر إيجابًا على مسارات حياتهم ومستقبلهم المهني، كما تعزز هذه المشاركات صورة الجامعة والكلية على الصعيدين: المحلي، والدولي، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع الطبي.