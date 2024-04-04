إحالة مسئول بيع بمنفذ شركة شهيرة للصناعات الغذائية إلى الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، مسئول بيع منفذ منتجات شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية، للجنايات لاتهامه باختلاس أموال الشركة.

جاء بأمر الإحالة أنه بصفته عاملاً بإحدى شركات المساهمة مسئول- البيع بمنفذ شركة مصر للصناعات الغذائية اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس منتجات غذائية بمبلغ مقداره ٣٣٢,٣٤٠ جنيه ثلاثمائة وأثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيها.

وتعد الأموال مملوكة لجهة عمله آنفة البيان - والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لبيعها وتوريد قيمتها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.