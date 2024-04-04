وائل جسار يحيى حفل العيد في بغداد

يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 14 من شهر إبريل الحالي على مسرح بغداد الترفيهي وذلك ضمن حفلات العيد بالعراق.



وبدأ وائل جسار فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتسجرام مؤكدا على تقديمه حفل مختلف ومتنوع بمناسبة عيد الفطر.

ومن المفترض أن يقدم جسار خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.

وائل جسار يتحدث عن زوجته

قال الفنان وائل جسار إنه لا يحب أن يظهر الحب والمشاعر التى بينه وبين زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف وائل جسار فى تصريحات تليفزيونية: أن عدم إظهار الحب بينه وبين زوجته لا يخص أحدا ، وأن هذا أمر شخصي بينهما.



وعلق وائل جسار ، مازحا: مش بنحب نفرج الناس لاغرام ولا انتقام.

وأطلق النجم وائل جسار اليوم أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة.

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

وكان النجم وائل جسار تألق فى إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم بداخل إحدى الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.

وعلى صعيد أخر ء قد أحيي الفنان وائل جسار حفل ألحان صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية.

وشارك فيه عدد كبير من المطربين وقدمزا مجموعة من أشهر الأغنيات التى قدمها الملحن صلاح الشرنوبي وعلى رأسهم أصالة وراغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم، وأسماء المنور.