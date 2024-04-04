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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لقاء الصعود لنصف النهائي.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الجمعة، نظيره فريق سيمبا التنزاني في إياب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر لتكرار الفوز والعبور للدور نصف النهائي من المسابقة الأعرق قاريا على مستوى الأندية.

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية، عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وتنقل مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناتها «بى ان سبورت 6 HD».

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تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

من المقرر أن تقوم قناة أون تايم سبورتس الأرضية بنقل أحداث مباراة الأهلي وسيمبا في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

كوكا والشحات

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا، في المواجهة التي أقيمت في تنزانيا الجمعة الماضية، ويكفي الأحمر التعادل بأي نتيجة للوصول للدور قبل النهائي.

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أخر استعدادات الأهلي لمواجهة سيمبا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب «التتش» بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق «سيمبا» التنزاني، واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة.

تدريب الاهلي

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة 41 دقيقة.

الشناوي

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

حراس الاهلي

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا

حراسة المرمى مصطفى شوبير.
خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامى ربيعه، على معلول.

خط الوسط مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدى أفشه.
خط الهجوم بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم.

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