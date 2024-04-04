الكبير أوي 8 الحلقة 25.. حزلقوم يدخل في مسابقة من سيربح المليون

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير الكثير من الأحداث الكوميدية.



ودارت الحلقة حول دخول حزلقوم مسابقة من سيربح المليون وبدأ فى حل الأسئلة بمساعدة الكبير والعترة وهجرس بطريقة كوميدية

فيما ظهر الفنان عمرو رمزي ضيف شرف الحلقة والذي يقدم شخصية مقدم المسابقة.





أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.