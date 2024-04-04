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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصر أبو الحسن: إيهاب جلال مستمر في قيادة الإسماعيلي الموسم المقبل

نصر ابو الحسن
نصر ابو الحسن

كشف نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي أن لديه الثقة فى إيهاب جلال المدير الفنى لقلعة الدراويش خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضا.

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وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " الهدف مع إيهاب جلال بناء جيل جديد لفريق الإسماعيلي قادر على المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة ".

 

‏‎وكشف نصر أبو الحسن هناك بند فى عقد إياد العسقلاني لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الاولى له فى الإحتراف واللعب فى نادى الاسماعيلى فقط .

‏‎وأوضح أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " وقمت ببيع إياد العسقلاني بمبلغ قدره مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقد اللاعب بنسبة 10% إعادة بيع لأى ناد آخر".

الاسماعيلي

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