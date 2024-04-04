نصر أبو الحسن: إيهاب جلال مستمر في قيادة الإسماعيلي الموسم المقبل

كشف نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي أن لديه الثقة فى إيهاب جلال المدير الفنى لقلعة الدراويش خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضا.

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وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " الهدف مع إيهاب جلال بناء جيل جديد لفريق الإسماعيلي قادر على المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة ".

‏‎وكشف نصر أبو الحسن هناك بند فى عقد إياد العسقلاني لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الاولى له فى الإحتراف واللعب فى نادى الاسماعيلى فقط .

‏‎وأوضح أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " وقمت ببيع إياد العسقلاني بمبلغ قدره مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقد اللاعب بنسبة 10% إعادة بيع لأى ناد آخر".