قادرون باختلاف: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بعبد الرحمن بهجت

بعد تأهله لبارالمبياد باريس

أكدت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنية أن تفوق لاعبو قادرون باختلاف جاء نتاج اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهؤلاء الأبطال ورعايته لهم وإيمانه بقدراتهم والاحتفال بهم كل عام، خاصة بعد أن تأهل اللاعب عبد الرحمن بهجت كأول لاعب فى التاريخ من ذوى القدرات الذهنية يتأهل إلى بارالمبياد باريس 2024

كما وجهت أمل مبدى ومجلس الإدارة الشكر إلى وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي علي دعمه للاعب والاتحاد .

وأصبح عبدالرحمن بهجت أول لاعب من ذوي الإعاقة الذهنية يتأهل لدورات الألعاب البارالمبية في تنس الطاولة.

ونجح لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، في ضمان تواجده في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس في شهر أغسطس المقبل في منافسات الفئة الحادية عشرة.

جاء ذلك بعدما احتل عبدالرحمن المركز الأول إفريقيًا على صعيد الفئة 11 وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي في الأول من إبريل الجاري ليصبح أول لاعب في تاريخ ذوي الإعاقات الذهنية يشارك في دورة الألعاب البارالمبية.

يذكر أن عبدالرحمن يحتل المركز الخامس والأربعين عالميًا والأول أفريقيًا وتنص لوائح الاتحاد الدولي على تأهل لاعب من كل قارة ليكون البطل المصري هو ممثل القارة الأفريقية في المحفل الأولمبي.

ويأتي تأهل اللاعب في إطار خطة الاتحاد الاسترتيجية التي وضعها علي مدار سبع سنوات السابقة من ٢٠١٧ وحتي الان من مشاركات في بطولات محلية و معسكرات اعداد ومشاركة في البطولات الدولية.

وشارك اللاعب عبد الرحمن بهجت في بعثه المنتخب المصري للاعاقات الذهنيه المشارك بدورة الالعاب العالميه برسبيان استراليا ٢٠١٩، كما شارك في دورة الألعاب العالمية فيتشي ٢٠٢٣، وشارك ببطولة فرنسا المفتوحة نوفمبر ٢٠٢٣، وبطولة مصر الدولية يناير ٢٠٢٤ وبطولة إيطاليا الدولية مارس ٢٠٢٤