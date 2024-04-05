مصر احتضنت اليمنيين.. التهديدات في البحر الأحمر هدف لإيران.. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه رسائل مهمة

كشف رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، عن العديد من التصريحات الهامة، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، والتي نستعرضها من خلال هذا التقرير.

الرئاسي اليمني: زيارة الإعلاميين المصريين تؤكد على مواقف مصر الداعمة لليمن

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن زيارة الإعلاميين المصريين لليمن تؤكد على مواقف مصر الداعمة لليمن، مشيرا إلى أننا نعمل بروح الفريق الواحد داخل المجلس الرئاسي اليمني.

وقال العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أشكر كل من ساند مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مؤكدا أننا قطعنا شوطا كبيرا من العمل والتفاهم داخل المجلس الرئاسي اليمني.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن اليمنيين قادرون على الشراكة والتوافق والشرعية، مؤكدا ان الحكومة اليمنية مشكلة من كافة الطوائف والفئات.

رشاد العليمي: إعادة بناء المؤسسات على رأس أولويات المجلس الرئاسي في اليمن

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن إعادة بناء المؤسسات على رأس اولويات المجلس الرئاسي في اليمن، مشيرا إلى أنه نجحنا في إعادة القضاء والعدالة إلى طبيعتها في المحافظات المحررة باليمن.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أنه نعمل على إعادة العاصمة المركزية صنعاء لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أنه كان لدينا طائرتان فقط ولكن الآن أصبحنا نمتلك 7 طائرات.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، حققنا إنجازات تنموية وشراكات استثمارية كبرى، مؤكدا أنه أنشأنا مركزا للقلب ومركزا لعلاج الكلى في مدينة تعز المحاصرة.

لمواجهة الحوثيين.. رشاد العليمي: رفعنا الشعار المصري يد تبني ويد تحمل السلاح

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أنه نعمل على إعادة ترتيب أوضاع الجيش اليمني، مشيرا إلى أنه نقدم يوميا شهدا في مواجهة ميليشات الحوثي.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الحوثيين يهاجمون كل الجبهات اليمنية رغم الهدنة الموجودة في اليمن، مشيرا إلى أنه رفعنا الشعار المصري "يد تبني ويد تحمل السلاح".

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن الاقتصاد اليمني يعتمد على الضرائب والجمارك فقط، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية لليمن خلال السنوات الأخيرة سيئة.

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: التهديات في البحر الأحمر هدف استراتيجي لإيران

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن الحوثيون يهددون الملاحة في البحر الأحمر قبل احداث غزة، مشيرا إلى أن التهديات في البحر الأحمر هدف إستراتيجي لإيران.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن الإيرانيون يخططون للسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر، ويستهدفون اليمنيين داخل منازلهم بالمتفجرات.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن إيران تجمع التبرعات بإسم غزة، ولكنها تنفقها على على نفسها، وتعمل على خداع العالم.

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار وضربوا المنشآت النفطية

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أنهم نفذوا شروط الهدنة مع الحوثيين على الرغم من عدم التزامهم بتلك الهدنة، بل وقاموا بمهاجمة المؤسسات الحيوية في اليمن.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار، وقاموا بضرب المنشآت النفطية، للتأثير على الوضع الاقتصادي في اليمن.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن الإيرانيون يخططون للسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر، ويستهدفون اليمنيين داخل منازلهم بالمتفجرات.

برعاية الرئيس السيسي.. رشاد العليمي: مصر احتضنت اليمنيين وقدمت لهم تسهيلات عديدة

كد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن هناك اجماع عربي على دعم الشرعية باليمن سواء من مصر والسعودية والامارات، مشيرا إلى أن هناك مئات الألاف من اليمنيين في مصر وهناك يمنيين في السعودية.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن عدد اليمنيين الذين دخلوا للسعودية بعد الحرب في اليمن تجاوز المليون، مؤكدا أنه يعمل معظمهم يقومون بتحول 4 مليار دولار سنويا لليمن.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن مصر قدمت تسهيلات لليمنيين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر احتضنت اليمنيين.

رشاد العليمي: ما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي بمثابة معجزة

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن ما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة بمثابة معجزة، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيدرك تلك الإنجازات في المستقبل.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن مشروع حياة كريمة من المشروعات المهمة في مصر، مؤكدا أنه أدعو المصريين للالتفاف حول القيادة السياسية المصرية لإستكمال الإنجازات.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أنه انبهرت بمشروع العاصمة الأإدالاةي الجديدة في مصر عندما قمت بزيارتها عام 2015.