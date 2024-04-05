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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية ليلة القدر .. احرص عليها لعلها تكون 27 رمضان

صدى البلد

ساعات قليلة وتبدأ ليلة 27 من رمضان والتي أجمع عليها أغلب العلماء أنها دعاء ليلة القدر، بدأ الكثير من المسلمين بالبحث عن أدعية ليلة القدر حتى يمكنهم الاستعانة بها خلال ليلة 27 وليلة 29 الليلتين الوترتين  ولا شك أن من الفطنة تعليق كل الآمال والأحلام عليها، فيما تبقى من العشر الاواخر من رمضان من ليالي وترية، والتي لم يتبق منها سوى ليلتي السابع والعشرين والتاسع والعشرين من رمضان، والتي ينبغي تحري ليلة القدر فيها، وادعية ليلة القدر هي الطريقة التي يمكن إدراك ليلة القدر وفضائلها العظيمة به ، فلا يمكن تفويتها لأنه في ليلة القدر تلك الليلة المباركة، التي هي خير من ألف شهر، كما بقوله تعالى: «ليلة القدر خير من ألف شهر»، حيث تحين وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- بترديد هذه الادعية، بوابتنا للخير الجزيل والفرج الواسع والفضل العظيم ومغفرة الذنوب وستر العيوب وسعة الرزق وتحقيق الأمنيات. 

27 رمضان هل هي ليلة القدر؟.. أزهري يؤكد بالدليل

4700 معتكف بـ المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان

أدعية ليلة القدر 27 رمضان

1. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

2. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

4. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنهار وتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا .

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

7. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

8. اللهم اجعل آخر أفعالي سجدة لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.9. مضى الشهر سريعا ربي اغفر لنا تقصيرنا على ما مضى من رمضان ، وأعنا على ما تبقى منه ، وبلغنا ليلة القدر .

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة.

أدعية ليلة القدر مكتوبة 
1. يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقض حاجتي وفرج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عز وجل: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا».

2. إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

3. حدثنا عبد الله، حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكاتبتي فأعني، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين - ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ليلة القدر.. المفتي السابق يوضح الحكمة من إخفائها وأبرز علاماتها

أدعية ليلة القدر مكتوبة.. إليك فضائلها وبركاتها

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه، وأبدله مكان حزنه فرحا، قالوا: يا رسول الله! ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن).

(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).


أفضل ادعية مغرب ليلة القدر 27 رمضان 
 

ورد فيه أنه عند غروب الشمس ادع أن يعينك ويوفقك لقيام ليلة القدر، و أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وردد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

أفضل ادعية مغرب ليلة القدر 27 رمضان  ، والإكثار من طلب العتق من النار، الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، والدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

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