عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

..

خلي بالك .. فيروس منتشر لا يظهر بالتحاليل

صدى البلد

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الحالات المصابة بالفيروسات التنفسية والتي قد تفسر على أنها نزلات برد أو انفلونزا وقد يفسرها البعض أنها فيروس كورونا

 

 وقال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن تشخيص الحالات المصابة بارتفاع في درجات الحرارة والأعراض الأخرى الشهيرة يكون كورونا في البداية، لاسيما أن تحليل فيروس كورونا لا يظهر نتيجته بدقه في بداية الأعراض.


وأوضح أنه ينصح بتكرار عمل التحليل بعد يومين من اجراؤه ولحين إثبات إصابة المريض بفيروس كورونا من عدمه يتم التعامل معه بأنه بالفعل مصاب، حتى يتم التأكد من إصابته ويأخذ علاج فيروس كورونا بشكل طبيعي لأنه من شأنه أيضا علاج اي فيروسات أخرى، فان عدم ظهور فيروس كورونا عند إجراء التحليل الخاص به في بداية الإصابة بإن حجم الميكروبات في بداية الإصابة يكون قليل بالشكل الذي لا يظهر الفيروس في التحليل وعند تكراره يظهر بشكل واضح.


وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن الحالات الحرجة والمصابين بالأمراض المزمنة لابد من اجرائهم لتحليل كورونا، اما الحالات العادية يمكن أن يتم علاجها بدون إجراء تحليل، فقط من الاعراض يتم التشخيص.


وأشار د.سالم  الي أن مريض الحساسية الصدرية أكثر تأثرا بفيروس كورونا فنجد أن الأعراض الخاصة بالفيروس تصيبة بحالة من الأعياء الشديدة، لافتا الي أن الأعراض معروفة لجميع متحورات كورونا والتي تشمل ارتفاع حاد في درجات الحرارة و ضيق التنفس والسعال المستمر والصداع والاسهال وتكسير في الجسم وغيرها من الاعراض.

الدكتور أيمن سالم الفيروسات التنفسية تحليل فيروس كورونا علاج فيروس كورونا أمراض الصدرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بزجاجة المياه .. حيلة لعمل بسكويت العيد بدون ماكينة

ملابس سلمي أبو ضيف تثير الجدل في أول ظهور بعد أعلى نسبة مشاهدة

عباءة مطرزة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة رمضانية

طبيبة تفجر مفاجأة عن التخسيس بخل التفاح

بكوب سميد.. طريقة عمل المعمول الاقتصادي

هيفاء وهبي بإطلالات تثير الجدل في رمضان

أوف شولدر .. دينا فؤاد بفستان زفاف يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ظاهرة خطيرة..النقل تناشد المواطنين توعية الأطفال بسلوكيات التعامل مع القطارات

خلي بالك .. فيروس منتشر لا يظهر بالتحاليل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار .. تفاصيل

قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. سنة مهجورة احذر أن تفوتك اليوم

مصر احتضنت اليمنيين.. التهديدات في البحر الأحمر هدف لإيران.. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه رسائل مهمة

المستهلك في المقدمة.. "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق وحماية حقوق المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

فيديو

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ