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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كلها شياكة .. درة بقفطان مغربي أنيق تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

تتألق النجمة درة في رمضان بالعبايات والقفطان الرمضانب حيث أنها تنشر الكثير من الصور بإطلالات رمضانية مختلفة تلهم بها متابعتها في هذا الشهر الكريم.

ومؤخرا، ظهرت درة وهي ترتدي قفطان من تصميم صوفيا بنيحيى، جاء باللون الأخضر الباستيل، ومزين بورود الياسمين البيضاء، ونسقت معه اكسسوار شعر أنيق.

 

يذكر أن درة أعلنت مؤخرا عدم عرض أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" في موسم رمضان 2024.

"إثبات نسب" تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده، وظهرت درة وهي ترتدي الحجاب وثياب محتشمة أنيقة، وكشفت أن اسمها في المسلسل "نوال".

 

اطلالات رمضانية العبايات القفطان النجمة درة ترتدي الحجاب عبايات

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