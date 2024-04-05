بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

بدأت إيران في تشييع جثث ضحاياها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قتل 7 قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني.

وانطلق موكب تشييع الجثامين اليوم الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران، حيث وصول الجثامين إلى ساحة فردوسي وسط طهران.

وذكرت وسائل إعلان إيرانية، أنه سيتم نقل جثمان العميد محمد رضا زاهدي، قائد قوات فيلق القدس في لبنان وسوريا، إلى مسقط رأسه في مدينة أصفهان على أن يتم تشييعه غداً.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أن 7 مسؤولين، من بينهم محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، قتلوا في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، أن 6 مواطنين سوريين على الأقل قتلوا أيضا.

واتهمت إيران وسوريا إسرائيل بالتخطيط للهجوم، وحذرت طهران من "رد جدي".

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية. ومع ذلك، قال متحدث عسكري إن إسرائيل تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه كان مبنى عسكريا لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات الخارجية.