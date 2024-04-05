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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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باحث بمركز الفكر والدراسات يوضح الجهود المصرية المتصلة لدعم القضية الفلسطينية

مصر تدعم فلسطين دائما
مصر تدعم فلسطين دائما

أكد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بدأت من قبل ثنايا الأزمة لافتا أن الازمة الفلسطينية كانت كاشفة للجهود المصرية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية وأيضا جهود الدولة في إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.


وأردف فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز ان ما تطرحهمن حلول تجاه القضية الفلسطينية يخص الأمن الإقليمي ككل وليس فقط للاستقرار في الداخل الفلسطيني فقط.

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات ان الدولة المصرية تبنت في إطار تعاملها مع الأزمة الراهنة منذ السابع من اكتوبر وحتي اليوم مقاربة متعددة الأبعاد ، مشيرا إلى وجود الشق السياسي والشق الانساني، مبينا ان الدولة المصرية تجسدت في المباحثات المكثفة والرسائل والثوابت التي اكدت عليها الدولة المصرية في مباحثاتها مع كافة الأطراف الفاعلة في هذا الملف وكافة القوي الدولية والاقليمية.

الأزمة الفلسطينية الجهود المصرية الأمن الإقليمي

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