فريدة الشوباشي: مصر تتحمل النصيب الأكبر من إدخال المساعدات الإنسانية لشعب غزة

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن مصر تتحمل النصيب الأكبر من ادخال المساعدات الإنسانية لشعب غزة وتساعد الفلسطينيين على استمرارهم في الصمود، لافتة إلى أن الموقف المصري في كل الاتجاهات من رفض التهجير القسري ومساعدة الفلسطينيين وتعبئة الرأي العام العالمي على مستوي القادة بأن ما يحدث في غزة الآن جريمة وحشية لم يسبق حدوثها في التاريخ.



وأوضحت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن مصر كشفت الزيف الأمريكي بالدفاع عن الإنسان، مستنكرة موقف أمريكا ففي الوقت التي تدعي فيه أمريكا بوقف إطلاق النار أرسلت ٢٠٠٠ قنبلة جديدة لإسرائيل.

الموقف المصري

وأشادت الكاتبة الصحفية ان الموقف المصري غير ما يحدث بغزة، مبينه ان جهود الوساطة المصرية كان لها اعتبار كبير جدا وتقدير من جميع القادة.

وانتقدت فريدة الشوباشي النظرة الدونية وغياب الإنسانية التي تتعامل به إسرائيل تجاه غزة، فقد فقدت غزة أكثر من ٣٢ ألف فلسطيني تم استشهادهم و اكثر من ١٠٠ الف جريح ومصاب، موضحة ان اسرائيل ارتكبت كل ما هو بشع، كما ان الاحتلال يقتل نحو ٤ أطفال كل ساعة بالقطاع.