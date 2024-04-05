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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدم العمل باحترافية شديدة|ناقد فني: مسلسل «جودر» نقلة نوعية لدراما الفانتازيا

مسلسل جودر
مسلسل جودر

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إنَّه تم عرض العديد من الأعمال الدرامية خلال النصف الثاني من الموسم الرمضاني والتي لاقت إعجاب المشاهدين وأبرزها مسلسل «جودر» الذي يعد من أهم الأعمال المعروضة حالياً بل ويشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال دراما الفن.

وأضاف «الكشوطي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأعمال الدرامية المتنوعة التي أنتجتها الشركة المتحدة تواصل الاستحواذ على اهتمام الجمهور في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، ومسلسل «جودر» نقلة نوعية لدراما الفانتازيا.

مخرج العمل إسلام خيري قدم العمل باحترافية شديدة للغاية وتقنيات تكنولوجية منضبطة

وتابع: «منذ سنوات طويلة كان نفسنا يكون لدينا مستوى عالٍ من الجودة والمؤثرات السمعية والبصرية بهذا الشكل الذي شاهدناه في مسلسل جودر، ومخرج العمل إسلام خيري قدم العمل باحترافية شديدة للغاية وتقنيات تكنولوجية منضبطة وهذا مع دفع الجمهور للارتباط بالمسلسل بشكل كبير».

الناقد الفنى علي الكشوطي الأعمال الدرامية الموسم الرمضاني جودر مسلسل جودر دراما الفانتازيا

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