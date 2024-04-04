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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جودر.. نور اللبنانية تستخدم السحر الأسود للانتقام من ياسر جلال

صدى البلد

في جودر من حكايات ألف ليلة وليلة
تستخدم شواهي (نور اللبنانية) الساحرة الجنية، السحر الأسود من أجل الانتقام من جودر (ياسر جلال) بعدما قام بطعنها وشوه سمعتها وذلك ضمن أحداث مسلسل جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي يعرض على منصة watch it و قنوات ON Tv.
سابقاً وأثناء وجود شواهي في جزيرة النحاسين المسحورة، استطاع جودر أن يخدعها بصفته حبيبها، وقام بطعنها بالخنجر، ليخلص الجزيرة من سحرها الأسود، وعلى الرغم من أنها استطاعت النجاة، لكن ما فعله جودر أصبح وصمة عار لها أمام إخوتها وعشيرتها، لتكرس جهودها بعد ذلك في الانتقام من جودر والاستحواذ عليه لتحقيق مخططاتها في الوصول إلى الكنوز الأربعة.

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في الأحداث الأخيرة من المسلسل، اتخذت شواهي خطوات مظلمة لتحقيق هدفها. حيث قامت بإلقاء تعاويذها واستخدمت السحر الأسود لتدمير حياة جودر في يوم زفافه، فحرق شقيقه سالم دكان الأقمشة الذي كان مصدر رزقه، وتحول يوم زفاف جودر إلى يوم جنازة مشؤوم.
بين متاهات  السحر والانتقام، يتواصل صراع الشخصيات وتتشابك الأحداث، مما يجعلنا نتسائل ماذا ستكون عواقب هذا الصراع الملحمي بين الخير والشر.
تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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