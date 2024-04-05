تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

منذ أن بدأ عرض مسلسل المداح 4 ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024ـ وشهدت الكثير من حلقاته تفاعلا كبيرا، منها الحلقة 23 التي شهدت زيارة “المداح” لسيدة تعاني من مشاكل غريبة في منزلها.

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ويكتشف أن هذه المشاكل ناتجة عن جدارية غامضة تحمل شعار “الجنية مليكة!” والتي تسببت في موت زوجها وإصابات متعددة لكل من شاهدها، لتتحول اللوحة إلى سيول من الدماء في مشهد مثير وغامض تكشفه الحلقات الجديدة من المسلسل، فما حقيقة تلك اللوحة؟!

تُعرف اللوحة الأثرية التي ظهرت في مسلسل المداح باسم «الإنس والجن»، وتم اكتشافها في سوريا، وتم نقلها إلى دبي، حيث توجد هناك حاليًا، وأكدت التحليلات المعملية والمخبرية التي أجريت عليها في أوروبا أنها لوحة فريدة من نوعها، وأنه لا مثيل لها في العالم كله.

أثبتت التحليلات، أن النقش عمره 22 ألف سنة قبل الميلاد، وهذه الفترة ترجع إلى عهد نبي الله سليمان عليه السلام، وأن هذه النقوش التي تمت على اللوحة كانت من صنع الجان الذي كان موجودًا مع نبي الله، وأنه على خلفية الحقيقة القرآنية بأن الجان كان يصنع له تماثيل ضخمة.