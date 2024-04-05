ملايين الصواريخ.. الداخلية تداهم أسواق الألعاب النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

كما تم ضبط (شخص) بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

وتمكنت الحملات من ضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

كما تم ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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