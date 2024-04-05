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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملايين الصواريخ.. الداخلية تداهم أسواق الألعاب النارية

العاب نارية
العاب نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام). 

كما تم ضبط (شخص) بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام). 

وتمكنت الحملات من ضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

كما تم ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام). 

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الالعاب النارية معلومات جنائية وزارة الداخلية

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