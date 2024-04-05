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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مروة عبد المنعم: شخصية ريكو في بقينا اتنين تشبه أغلب الزوجات

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

تقدم الفنانة مروة عبد المنعم شخصية "ريكو" ضمن أحداث مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعرض حصريا على قنوات cbc و cbc دراما ومنصة watch it، ولاقت شخصية "ريكو" ردود فعل إيجابية من الجمهور

وحول الشخصية، قالت مروة عبد المنعم في تصريحات صحفية، أنها سعيدة جدا بردود الفعل عليها حتى الآن، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل"بقينا اتنين" لعدة أسباب أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدا والسيناريو الجيد.

وأضافت مروة عبد المنعم، أن وجود المخرج طارق رفعت على رأس العمل أضاف له الكثير، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت جيدة جدا ومليئة بالحب بين كافة صناعه سواء الفنانين أو من هم خلف الكاميرا.

وحول عرض المسلسل في موسم دراما رمضان بشكل مفاجئ، قالت مروة: "حقيقة لا يفرق معي العرض في رمضان أو خارجه، المهم العمل الجيد، خاصة مع انتشار المنصات التي تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال في أي وقت".
 

مروة عبدالمنعم الفنانة مروة عبدالمنع مسلسل بقينا اتنين

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