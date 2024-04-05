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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوجه رؤساء القرى بتوسعة الحيز العمراني لقرية القصر 

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع بروساء القرى

 

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على أهمية دور رؤساء القرى في متابعة تنفيذ وتيسير الخدمات للمواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لاحتياجاتهم وتذليل العقبات لتلبية مطالبهم في إطار من المسئولية، وكحلقة وصل مع القيادات التنفيذية بمجلس المدينة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

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جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح، مع رؤساء القرى ومديري الإدارات بمدينة مرسى مطروح بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.
وناقش محافظ مطروح مع رؤساء القرى مطالب واحتياجات كل قرية، والإمكانات المتاحة والتشديد على متابعة جهود تقديم الخدمات سواء بالوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب، والكهرباء والطرق الداخلية والمياه وغيرها، وتوافر الخدمات المختلفة بالقرية، وتشغيلها بالشكل الجيد والإبلاغ عن أي معوقات لسرعة حلها.
ووجه محافظ مطروح بالحفاظ على ما يتم من مشروعات مع الحرص على الصالح والمال العام وعدم السماح بأي تجاوزات.
وأشار إلى أنه جار توسعة الحيز العمراني لقرية القصر والتنسيق مع الموارد المائية والري بشأن وادى لاشطان وفق الدراسات والأبحاث العلمية مع تقدير كافة آراء أهالي المنطقة مع حماية المنازل بعيدا عن مسار السيل.
كما وجه بمراجعة موقف مدرسة حلازين وتوفير الاعتمادات لمدها بالكهرباء وكذلك مخاطبة مبادرة مشروعات حياة كريمة بشأن احتياج وحدة تخلية قرية أم الرخم مكثف لتشغيلها، وكذلك فرش أثاث لوحدة المحلية مع دخولها لمسابقة التميز الحكومي.
كما استمع محافظ مطروح لمطالب قربة كشوك عميرة لكوبري مشاة للعبور أعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح اسكندرية مشيرا إلى أنه تم مخطط ١٣ كوبرى تم الانتهاء من ٩ منها.
كما وجه محافظ مطروح بالعمل على تكثيف جهود النظافة وأهمية المتابعة الدورية والصيانة للسيارات والمعدات خاصة معدات النظافة، وبالتنسيق والتعاون التام بين الإدارات داخل المجلس وكذلك القرى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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