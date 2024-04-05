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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إقرار إسرائيل بالخطأ.. بيان عاجل من منظمة وورلد سنترال كيتشن

صدى البلد

طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" ، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بعد إقرار إسرائيل بأخطاء أدت إلى قتل العاملين فيها.

وقالت منظمة وورلد سنترال كيتشن في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمسؤوليته وأخطائه القاتلة في الهجوم المميت على قافلتهم الإغاثية في غزة، كما أنها تتخذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين والملتزمين بإصلاحات أخرى. 

وأوضحت أنه من الواضح أيضًا من التحقيق الأولي أن الجيش الإسرائيلي استخدم القوة المميتة دون النظر إلى بروتوكولاته وتسلسل قيادته وقواعد الاشتباك الخاصة به، ولقد أقر جيش الدفاع الإسرائيلي بأن فرق المنظمة اتبعت جميع إجراءات الاتصالات المناسبة، كما أظهر فشل مقطع الفيديو الخاص بالجيش الإسرائيلي في إظهار أي سبب لإطلاق النار على قافلة أفراد المنظمة، التي لم تكن تحمل أي أسلحة ولم تشكل أي تهديد.

وبدون تغيير منهجي، سيكون هناك المزيد من الإخفاقات العسكرية، والمزيد من الاعتذارات، والمزيد من الأسر الحزينة.

وقالت إن السبب الجذري لإطلاق الصواريخ غير المبرر على قافلتنا هو النقص الحاد في الغذاء في غزة. 

وأكدت أن غزة تحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم المواد الغذائية والأدوية المنقولة براً.

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