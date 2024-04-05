كاتب صحفي: الشعب المصري كان البطل في مواجهة التحديات خلال الفترة الماضية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام إن الشعب المصري خلال المرحلة الماضية هو البطل في مواجهة تحديات وأزمات الدولة المصرية وكان له دور كبير جدا في إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى.



وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج غرفة الأخبار، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي يوجه التحية والشكر والتقدير للشعب المصري واهتمام المواطن بالمرحلة المقبلة.



وأشاد مدير تحرير الأهرام بالدور الكبير الذي فعله بجانب الدولة المصرية واستطاع أن يواجه الصعوبات والتحديات التي مرت على الدولة وقد مرت على الدولة الحرب على التنظيمات والجماعات الإرهابية وكانت حرب شرسة، واستطاع الشعب المصري أن يتحمل مع الدولة الصعوبات وتحديات هذه الأزمة فكان المواطن المصري له دور كبير تجاه التحديات التي تواجه الدولة.

وتابع: ينظر الشعب المصري للمرحلة المقبلة نظرة مهمة.. المرحلة المقبلة الهدف منها المواطن المصري والارتقاء بمستوي المعيشة بالنسبة للشعب وهي مرحلة استكمال للمرحلة السابقة.