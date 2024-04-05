يوم ثقافى بقرية قهبونة بالحسينية.. وورشة فنية فى الرسم الحر بـ فاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى تنظيم يوم ثقافى بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب و العمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة و بالإشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان و المجلس القومى للطفولة و الأمومة بقرية قهبونة التابعة لمركز و مدينة الحسينية و ذلك بحضور كلا من المهندس محمد العوضي رئيس مركز و مدينة الحسينية وعدد من التنفيذيين و عدد من قيادات مؤسسة حياة كريمة وذلك ضمن مبادرة" أنت الحياة" و"حياة كريمة".

أوضح مدير فرع ثقافة الشرقية إلى تنوع الفعاليات ما بين تقديم عرض لفرقة الشرقية للعرائس تحت التأسيس أراجوز لـ (مهدى السيد -تريزا فريد - زينب عطيه -أحمد سمير ) فى توصيل أداء درامى صوتى للأطفال عن مشروعات حياة كريمة كما تم تقديم عرض متميز لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية إلى قيام كلاً من قصر ثقافة فاقوس بتنفيذ ورشة فنية فى الرسم الحر بمدرسة المزارقة الإعدادية المشتركة وقيام بيت ثقافة أبو حماد بإلقاء محاضرة بعنوان (دور المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوقها وتمكنها اقتصاديا واجتماعيا) بالتعاون مع مدرسة الصوة الثانوية المشتركة و فى إطار مبادرة قدوة تحدث الدكتور محمد محمد رمضان مستشار التدريب والتثقيف بالوطن العربي قائلاً إنطلقت مبادرة قدوة لتمكين المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروعها، كذلك المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

كما قام بيت ثقافة أبو حماد بتنظيم ورشة حكى مع الأطفال وتضمنت الورشة حكى قصص مع الطلبة وفتح الحوار بين القائم بالورشة و الطلبة.