عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم ثقافى بقرية قهبونة بالحسينية.. وورشة فنية فى الرسم الحر بـ فاقوس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى تنظيم يوم ثقافى بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب و العمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة و بالإشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان و المجلس القومى للطفولة و الأمومة بقرية قهبونة التابعة لمركز و مدينة الحسينية و ذلك بحضور كلا من  المهندس محمد العوضي رئيس مركز و مدينة الحسينية وعدد من التنفيذيين و عدد من قيادات مؤسسة حياة كريمة وذلك ضمن مبادرة" أنت الحياة" و"حياة كريمة".

أوضح مدير فرع ثقافة الشرقية إلى تنوع الفعاليات ما بين تقديم عرض لفرقة الشرقية للعرائس تحت التأسيس أراجوز لـ (مهدى السيد -تريزا فريد - زينب عطيه -أحمد سمير ) فى توصيل أداء درامى صوتى للأطفال عن مشروعات حياة كريمة كما تم تقديم عرض متميز لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

بيطري الشرقية يُحصن 188 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية إلى قيام كلاً من قصر ثقافة فاقوس بتنفيذ ورشة فنية فى الرسم الحر بمدرسة المزارقة الإعدادية المشتركة وقيام بيت ثقافة أبو حماد بإلقاء محاضرة بعنوان (دور المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوقها وتمكنها اقتصاديا واجتماعيا) بالتعاون مع مدرسة الصوة الثانوية المشتركة و فى إطار مبادرة قدوة تحدث الدكتور محمد محمد رمضان مستشار التدريب والتثقيف بالوطن العربي قائلاً إنطلقت مبادرة قدوة لتمكين المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروعها، كذلك المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

كما قام بيت ثقافة أبو حماد بتنظيم ورشة حكى مع الأطفال وتضمنت الورشة حكى قصص مع الطلبة وفتح الحوار بين القائم بالورشة و الطلبة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة التنمية المستدامة الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحمى القلاعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العامة لقصور الثقافة القومى للطفولة المجلس القومي للطفولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة| هذا موعد صرفه للمستحقين وشروط الحصول عليه للراغبين

ظاهرة جوية تضرب الرياض و20 محافظة والدفاع المدني يحذر

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

آخر جمعة من رمضان.. تعرف على أبرز ما ورد فيه من مواعظ وإرشادات

مفاجأة.. الأهلي فاوض عمر مرموش وإمام عاشور في هذا التوقيت

آخر جمعة من رمضان.. وزير الأوقاف يشكر السيسي على العناية ببيوت الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

جوري بكر تتألق بقفطان رمضان| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ