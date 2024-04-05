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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية ينقل صورة حية لمشاهد الحرب من رفح الفلسطينية

بشير جبر
بشير جبر

كشف بشير جبر، تطورات الأوضاع في مدينة  خان يونس، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في منطقة السطر الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل قصفت مجموعة من الأفراد في المنطقة الشرقية في خان يونس، ونقلوا إلى المستشفى الأوروبي".

وأضاف: "لازالت المنطقة الوسطى في خان يونس تشهد نسفًا لعددٍ كبير من المنازل، حيث تقوم إسرائيل بتفخيخها وتحويلها لركام، ونسمع أصوت الانفجارات من هنا من رفح".

وواصل: "المنطقة الغربية لخان يونس فإنها تشهد توغلًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية، وبشكل عام تشهد مدينة خان يونس حالة كبيرة من العدوان الإسرائيلي والذي لم يتوقف طيلة الـ24 ساعة الماضية".

وعن الخيارات الطبية المتاحة أمام المصابين، أكد أنها تتمثل في المستشفيات المتواجدة في رفح، وهي التي باتت تقدم الخدمة للجرحى والمصابين وهي بالأساس لا تتمتع بالقدرة الخدمية ولا تستطيع تقديمها على وجهٍ لائق.

خان يونس منطقة السطر الغربي خان يونس جنوبي قطاع غزة جيش الاحتلال إسرائيل

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