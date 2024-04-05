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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي: توفير ما بين 6 إلى 7 ملايين فرصة عمل خلال ولاية السيسي الثالثة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب المتخصص في الشأن الاقتصادي  إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لها رمزية مهمة وهي بمثابة الإعلان الرسمي لميلاد الجمهورية الجديدة.


وأوضح  أحمد يعقوب خلال مداخله هاتفية لبرنامج غرفة الأخبار، الذي يذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن معني الجمهورية  الجديدة وهي التحول الجزري لكل ملفات العمل الوطني للدولة المصرية، منوها الى التحول في إدارة الملفات السياسية والسياسة الخارجية او استحداث الية الحوار الوطني كمنصة لتطوير حياة المصريين ورفع جودة الحياة وكل مخرجات الحوار الوطني التي يتم تنفيذها وفقا للخطوات الدستورية والقانونية، وأيضا ملفات العمل في السياسة الخارجية المصرية والتوازن في العلاقات الدولية بين مصر ومختلف دول العالم ومبدا المصلحة المشتركة والحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.

وأشار الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي إلى انه في ملفات العمل الاقتصادي في إطار الجمهورية الجديدة وتعزيز مفهوم تنمية رأس المال البشري لان هو الأساس لذلك  قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والشكر للشعب المصري لعبوره تحديات المرحلة الماضية بالإضافة الي الفترة المقبلة وتمكين المواطن المصري بمستوي جودة حياة سواء في السكن او البنية التحتية او في منظومة النقل الجماعي بالإضافة الى توفير فرص العمل.


وتابع: مصر تستهدف توفير فرص عمل ما بين ٦ إلى ٧ ملايين فرصة عمل خلال الـ 6 سنوات المقبلة فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثالثة.

فترة رئاسة جديدة الشأن الاقتصادى السيسي مصر توفير فرص عمل ٧ ملايين فرصة السياسة الخارجية المصرية العلاقات الدولية العمل الوطني

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