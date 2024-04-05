دعاء ليلة القدر مستجاب.. اللهم لا تصرفني منها إلا مغفور الذنب

ليلة القدر واحدة من أشرف ليالي العام وأعظمها أجرا، جاء في فضلها قوله تعالى:" لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ “، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ”من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

دعاء ليلة القدر مستجاب

جاء في علامات ليلة القدر ما ذكره الإمام القرطبي في "تفسيره" (20/ 137، ط. دار الكتب المصرية) لسورة القدر قوله: [الثانية: في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا] اهـ.

وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . وقال أبو العالية : ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر . وقيل : عنى بألف شهر جميع الدهر ; لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء ; كما قال تعالى : يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني جميع الدهر. وقيل : إن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله ألف شهر، ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر، فجعل الله تعالى لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - عبادة ليلة خيرًا من ألف شهر كانوا يعبدونها .

دعاء ليلة القدر مستجاب

دعاء ليلة القدر مستجاب

ومن دعاء ليلة القدر مستجاب ما يلي:

يا رب إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فاجبرني فيها جبرا يعوض قلبي عن كل شيء.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم ما أصبحت في نعمةٍ إلا بقدرتك، وما وقفت بشدّة إلا بلُطفك، وما تجاوزت الصعب إلا بعفوك، وما وجدت الطريق إلا بالعلامات منك، وما نجحت وتوفقّت ودنوت وعلوت وأصبحت وأمسيت إلا برحمتك.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه ،وخير لم أفكر به، وحَقّق لي أمنيات ظننتها مستحيلة.

اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرَّجته ولا كربًا إلا رفعته يارب العالمين.

اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وعملٍ متقبل مبرور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم ارزقنا نور هذه الليلة وبركتها وخيرها.

اللهم إنا نستودعك دعوات فاضت بها قلوبنا فاستجب لنا يا مُجيب الدعاء يا ربّ العالمين.

اللهُمَّ إن كانت هذه ليلة القدر فبدِّل أقدارنا إلى الأحسن وعوِّضنا خيرًا.

اللهُمَّ حُسنَ الخِتام وسعة الأرزاق و تفريج الكروبات ورضاك الدائِم عنَّا.

اللهُمَّ ارحم موتانا واشفي مرضانا وتقبل دعائنا.

دعاء ليلة القدر مستجاب

دعاء ليلة القدر مكتوب ومستجاب

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذِكر وشكر فتقبَّلْه مني وأحسنْ قَبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسَعة رحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممَّن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبَّل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.

اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قَبلته، ولا عاريًا إلا كسوته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا طالبًا إلا وفَّقته، ولا عاصيًا إلا هديته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا عدوًّا إلا أخذته، ولا عدوًّا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

دعاء ليلة القدر 27 رمضان

يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. يا مجيب الدعوات. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

اللهم ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللهم كما آمنَّا به ولم نره فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجْزِه عنا خير ما جزيت به نبيًّا عن قومه، ورسولًا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم كما بلغتنا رمضان، نسألك يا الله أن تجعلنا ممن وفِّق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر.

اللهم ارزقنا خيرها، وعفوها، وكرمها، وفضلها، يا الله، يا الله، يا الله. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخِّر لي عبادك الطيبين من حولي، وسهِّل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.