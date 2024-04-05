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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعتقال 200 طفل و459 شهيدا.. أبرز انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

ولاء السلامين
ولاء السلامين

كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، أبرز انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، مؤكدة أنه كان هناك حملة اعتقالات في محافظة طولكرم.

وأضافت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "استشهاد فلسطيني واعتقال آخرين جراء اقتحام جيش الاحتلال مخيم نور شمس بالضفة الغربية".

وتابعت: "الشاب الشهيد هو فقط شاهد الاقتحام من سطح منزله، ليرتقي شهيدا، ويصل عدد إجمالي شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 459 شهيدا، منهم برصاص جنود الاحتلال لاقتحامهم المخيمات أو برصاص المستوطنين".

وواصلت: "هناك اقتحامات متتالية لبلدة جنين، وكان هناك إصابتان"، مشيرة إلى أن هناك 200 طفل فلسطيني تم اعتقالهم لنشر منشورات تساند غزة والمقاومة.

رام الله انتهاكات الاحتلال محافظة طولكرم لضفة الغربية غزة

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