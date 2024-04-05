دخول 8 سيارات غاز وسولار من معبر رفح لقطاع غزة.. فيديو

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن متوسط دخول الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية 60 شاحنة يوميا منذ أمس.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن 4 شاحنات من الغاز، و4 للسولار سمح لها الدخول بمعبر رفح اليوم، بدون تفتيش، وأشار إلى أن نحو 43 شاحنة محملة بالمساعدات توجهت لمعبر كرم أبو سالم، كما أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم من غزة اليوم، ارتفع إلى 17 مصابا، بالإضافة إلى المرافقين.

ونوه، بأن مطار العريش مستمر في استقبال طائرات المساعدات، مؤكدا بأن الفترة الماضية تم استقبال أكثر من 540 طائرة محملة بالمواد الإغاثية.