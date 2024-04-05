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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخول 8 سيارات غاز وسولار من معبر رفح لقطاع غزة.. فيديو

معبر رفح
معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن متوسط دخول الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية 60 شاحنة يوميا منذ أمس.

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المساعدات المصرية لـ غزة لا تتوقف.. تطورات المشهد من أمام معبر رفح

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن 4 شاحنات من الغاز، و4 للسولار سمح لها الدخول بمعبر رفح اليوم، بدون تفتيش، وأشار إلى أن نحو 43 شاحنة محملة بالمساعدات توجهت لمعبر كرم أبو سالم، كما أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم من غزة اليوم، ارتفع إلى 17 مصابا، بالإضافة إلى المرافقين.

 

ونوه، بأن مطار العريش مستمر في استقبال طائرات المساعدات، مؤكدا بأن الفترة الماضية تم استقبال أكثر من 540 طائرة محملة بالمواد الإغاثية.

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