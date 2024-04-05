الوضع يصعب تقييمه.. الخطوط الجوية السويسرية تقطع رحلتها بين زيوريخ وبيروت

ذكرت قناة الجديد اللبنانية، أن الخطوط الجوية السويسرية قطعت رحلة بين زيوريخ وبيروت ليل الخميس صباح الجمعة بعدما اعتبر خبراؤها أن الوضع الأمني في لبنان "يصعب تقييمه".

وقالت الشركة التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية لـ" فرانس برس" إن طائرة الرحلة المتجهة إلى بيروت والتي تقل 138 راكبا تم تحويلها إلى فيينا، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "20 مينوتن".

وأشار متحدث باسم الخطوط الجوية السويسرية لوكالة فرانس برس "نظرا للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط"، تقرر قطع الرحلة "بعد أن توصل خبراؤنا إلى استنتاج مفاده أن الوضع في لبنان كان يصعب تقييمه الليلة الماضية".

وتابع أنه نظرا لعدم حصولها على تصريح بالهبوط في زيوريخ، فقد عادت الطائرة في "إجراء احترازي" إلى فيينا حتى تتمكن من "تقييم الوضع بشكل صحيح".

وبين أنه بعد دراسة متأنية، قررت شركة الطيران في نهاية المطاف إبقاء رحلاتها إلى بيروت و"تل أبيب"، لكنها تواصل مراقبة الوضع "من كثب".