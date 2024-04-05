القاهرة: مصر وجنوب السودان يبحثان تعزيز التعاون في القطاع الصحي

بحثت مصر وجنوب السودان، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، خلال لقاء سفير القاهرة لدى جوبا السفير معتز مصطفى عبد القادر، مع وزيرة الصحة في جنوب السودان يولاندا أويل دينج.

وفي هذا الإطار التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير القاهرة في جوبا، اليوم بوزيرة الصحة في جنوب السودان "يولاندا أويل دينج" -بحضور عضو السفارة سكرتير أول عمرو المليجي- حيث بحثا سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع الصحة.

وقالت السفارة المصرية في جنوب السودان، في بيان لها إن السفير عبد القادر، استعرض أبرز المشروعات التعاونية بين البلدين في قطاع الصحة، من أبرزها المبادرة الرئاسية المصرية للكشف المبكر عن ضعاف السمع في جنوب السودان، ومشروع رفع كفاءة وتجهيز وتشغيل مراكز غسيل الكلى في جوبا، فضلاً عن مبادرات ومقترحات أخرى تتعلق بالقوافل الطبية التي ترسلها مصر إلى جنوب السودان بصورة مستمرة وجهود الكشف على الأطفال في المدارس.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا سُبل تيسير تنفيذ هذه المشروعات عملياً خلال الفترة المقبلة بما يصب في الارتقاء بالصحة العامة في جنوب السودان، والمساهمة في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد السفير المصري عى التزام بلاده بدعم جنوب السودان في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الصحة.

وفي المقابل أعربت الوزيرة الجنوبية عن شكرها وتقديرها لمصر على الدور المهم الذي تقوم به لدعم وتطوير قطاع الصحة في جنوب السودان، ومساهمتها في توفير الرعاية للمواطنين الجنوب سودانيين، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما المتبادل على مواصلة دفع هذا التعاون إلى آفاق أرحب.