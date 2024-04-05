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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الـ26.. سترة تكشف الحقيقة لنصار وعيسى الوزان ينتقم

العتاولة
العتاولة

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة.

بدأت الحلق بانتقام عيسي الوزان من العتاولة وقام بالذهاب إلى شارع العتاولة وقام بتكسيره فيما قام بالاعتداء على خضر أمام المارة

 

وشهدت الحلقة أيضا قيام سترة بكشف الحقيقة واعترفت لنصار أنه ليس ابنها وأنه ابن صلاح عبد الله، وأصيب السقا بالصدمة وذهب وسط حالة من الذهول.

 

 

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

 

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

 

عيسى الوزان مسلسل العتاولة نصار

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