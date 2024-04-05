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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 12 .. إعلان من بطولة والدة نور

خالد نور
خالد نور

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الكثير من الأحداث الكوميدية.

وشهدت حلقة اليوم تحسن العلاقة بين نور خالد الابن ووالدته والتى تجسد شخصيتها الفنانة دنيا ماهر وطالبت من كريم محمود عبد العزيز الذهاب إلى نور للجلوس معه

 

وذهب الثنائى لنور خالد فى الاستديو وطلب نور من والدته الاشتراك فى أحد الإعلانات بصوتها كتجربة وبالفعل فامت بتسجيل الاعلان وسط الكثير من المواقف الكوميدية

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد.
 

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