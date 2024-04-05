سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

شهد سعر الدولار الرسمي في مصر انخفاض طفيفا بقيمة 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( المصرف العربي الدولي، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إتش إس بي سي HSBC، أبوظبي التجاري) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( العربي الإفريقي، قناة السويس) نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدي اجريكول، البنك الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني) نحو 47.42 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.31 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( فيصل الإسلامي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي) نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك ( المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية) نحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك ميد بنك نحو 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.45 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.