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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة بكفر شكر فى القليوبية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة حادة بمدينة كفر شكر تعدى كلا منهما على الآخر بسبب خلافات فيما بينهم وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كفر شكر أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين تم نقلهم إلى المستشفى.


وإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية حدثت المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات بينهما وتم سقوط 6 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى وهم طرف أول خالد . س ، و السيد . ع ، و محمود . خ ، و خلود . خ وطرف ثانى هانى . ا ، و محمد. أ مقيمين بمدينة كفر شكر .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

إدارة البحث الجنائى أجهزة الأمنية التحريات الاولية النيابة العامة أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية

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