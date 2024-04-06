من غير سواق.. أول "تاكسي" آلي | ما أهم مواصفاته؟

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا «إيلون ماسك» أن الشركة تخطط للكشف عن "روبوتاكسي" الجديد، وهو سيارة تاكسي ذاتية القيادة من الجيل التالي، في الثامن من أغسطس.

أول تاكسي آلي

بعد سيبرتراك، كان من المتوقع أن تطلق تسلا مركبتين كهربائيتين جديدتين بفارغ الصبر: سيارة كهربائية أصغر وأرخص، تُعرف عادة باسم "تسلا موديل 2 بسعر 25,000 دولار"؛ و"روبوتاكسي مخصص جديد"، وهي مركبة مصممة من الألف إلى الياء للقيادة الذاتية دون أي دواسات أو عجلة قيادة.

فيما يتعلق بالروبوتاكسي، كانت تسلا تتحدث عن جعل جميع مركباتها الاستهلاكية التي تم بناؤها منذ عام 2016 قادرة على أن تصبح روبوتاكسي من خلال تحديث برمجي، ولكن في حدث تسلا سايبر روديو في أبريل 2022، أعلن ماسك أن تسلا ستقوم أيضًا ببناء مركبة جديدة خصيصًا لتكون "روبوتاكسي".

ومن المثير للاهتمام أن الإعلان يأتي بعد تقرير عن أن تسلا قد ألغت "موديل 2" لصالح روبوتاكسي.

نفى ماسك الشائعة، ولكن يبدو أن هذا الإعلان يشير إلى تسارع في برنامج الروبوتاكسي، حيث تحدثت تسلا سابقًا عن كشف عن المركبات من الجيل التالي في نهاية عام 2024.

تعتمد فكرة "روبوتاكسي تسلا" على تصميم مركبة محسنة من الألف إلى الياء لركوب السيارات ذاتية القيادة.

إنها فكرة مثيرة، ولكنها تجعل بعض أصحاب تسلا يشعرون بالقلق لأنها قد تفتح الباب أمام تسلا للتركيز على تحقيق القيادة الذاتية على هذا الأجهزة الجديدة بدلاً من أسطول مركباتها الحالي كما وعدت وباعت للعملاء لسنوات.

في الواقع، سيقدم الكشف الحالي لأصحاب القيادة الذاتية الكاملة الحاليين الكثير من المعلومات. إذا تم الكشف عنه بنفس مجموعة الاستشعار أو مجموعة استشعار مشابهة لها جدًا، وهو ما يعني الكاميرا فقط، فسيكون هذا خبرًا جيدًا.