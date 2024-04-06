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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا : راضي بأي شيء والأهلي كبير على أي أحد في إفريقيا

صدى البلد

نشر الاعلامي امير هشام تصريحات محمود كهربا لاعب الأهلي عقب تأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاءت تصريحات محمود كهربا لاعب الأهلي كالأتي : 

◾الحمدلله على ما أنا فيه حاليًا وراضي بأي شيء حتى لو سأشارك لمدة دقيقة أو دقيقتين

◾أنا جاهز وتحت أمر الجهاز الفني للأهلي ويكفي أنه لديه ثقة فيّ أهم شيء مساعدة الفريق بأي شيء

◾فخور بتواجدي في الأهلي لعبت في ٣ بطولات دوري أبطال وحصلت علي الثلاثة وان شاء الله الرابعة هذا الموسم

◾مازيمبي أم بترو أتليتكو؟ الأهلي لا يختار مواجهة أحد وكبير على أي أحد في إفريقيا يكفي أننا الأبطال

◾هذا ليس تقليلًا من باقي الفرق ولكن لدي ثقة في نفسي والأهلي كبيرة جدًا

◾فخور بالجماهير التي تواجدت أمام سيمبا وساندتنا وإن شاء الله يكون اللقب الرابع لكل شعب الأهلي في العالم كله

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.

محمود كهربا كهربا تصريحات كهربا بطولة دوري ابطال افرقيا

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