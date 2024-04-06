شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 في القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من الصباح.

وذكرت الوكالة أن الضحايا سقطوا وأصيب نحو 10 في قصف مدفعي على منازل في حي الزيتون بجنوب شرق مدينة غزة وأحياء تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة بالمدينة.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية ضربت أيضاً مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات في وسط القطاع ما أدى إلى عدة إصابات.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عدة قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي على وسط وغرب المدينة، كما قصفت المدفعية بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة، بحسب الوكالة.